بيان عاجل من التربية العراقية بشأن دوام يوم السبت للطلبة وموعد امتحانات الثالث متوسط والسادس الاعدادي

كشفت وزارة التربية العراقية في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 1يناير 2024 عن كافة استعداتها لإمتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024، التي ينتظره ملايين الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، حتى أنها أوضحت بشأن دوام يوم السبت، فيما قالت بإن دوام السبت يكون للصف الثالث متوسط والسادس الاعدادي، وهو اختياري، لأن الغرض منه هو أخذ وقت كافي حتى يتم إكمال المناهج الدراسية.

دوام الدراسة يوم السبت في العراق

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن دوام يوم السبت، يكون لجميع من هم في مرحلة البكالوريا الذين يحتاجون إلى التركيز والتواصل المستمر للوقت الإضافي المنوط به، إضافة إلى أن الوزارة تواصل بجميع أجهزتها الإستعداد الكامل لإمتحانات نصف السنة الدراسية، وتهيئة المناخ الملائم من الجوانب المادية والمعنوية، وجعل الأمور جيده وهادئة أمام جميع الطلبة، لكي يتمكنوا من تأدية الإمتحانات دون أدنى مشاكل أو عقبات.

موعد امتحانات نصف العام في العراق

وأضافت وزارة التربية العراقية، أن الإمتحانات ستوافق يوم 21 يناير 2024 للمرحلة الثانوية، إضافة إلى أنها توافق يوم 25 يناير 2024 للمرحلة الإبتدائية، على أن يُراعي بأن استئناف دوا الدراسة يوم السبت ما زال قيد عملية المناقشة بين جميع الإدارات الخاصة بالمدارس والراغبة في ذلك، حتى يتمكنوا من اكمال المنهج الدراسي المقرر للمراحل الدراسية التي منها “الثالث متوسط، السادس الإعدادي”.