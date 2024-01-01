“ظهرت هسه” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة molsa.gov.iq العراق موقع وزارة العمل

ظهرت كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في مختلف محافظات العراق، لتشمل نحو 400 أسرة عراقية فأكثر، على أن يُراعي بأن منحة الرعاية تُساهم بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، حتى أنه يمكن الإستعلام عن الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، الوجبة الأخيرة وفقًا للنحو التالي:-

أن يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم العمل على تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن.

إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على أيقونة “عرض”.

ليتم في النهاية استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية

حتى تتمكن من التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يأتي:-