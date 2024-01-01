ترقبوا .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق خلال شهر يناير 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين في العراق بالبحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر فقد جاءت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن الزيادة التي سيتم صرفها بشهر يناير القادم 2024، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تم التصريح من قبل وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والتي يتم صرفها بداية من اليوم الموافق 1 يناير 2024، بالإضافة للزيادة التي تم الإعلان عنها من الوزارة والتي تقدر بمبلغ 100 دينار عراقي، وأنه لم يتم تغير موعد الصرف لهذا الشهر وسيصرف بداية من اليوم.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023 بالعراق

يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2023 في العراق، وأنه يتم من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة المالية العراقية

الضغط على زر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023.

الكتابة لكافة البيانات المطلوبة ومنها الاسم، ورقم الهوية.

الضغط على زر استعلام.

الانتظار حتى يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالصرف.

أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي رواتب المتقاعدين 2024

لا بد من أن يتم تقديم الأوراق التالية حتى يتم الحصول على راتب التقاعد: