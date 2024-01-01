هسه افْتــح رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي spa gov iq كُـل المحافظات الوجبة الاخيرة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق اقترب بشدة الإعلان عنها، حيث يبحث الآلاف من المستفيدين والمتقدمين للمنحة للحصول عليها رسميًا، وذلك بعد اتباع عدد من الشروط الهامة، حيث اذا كنت تريد معرفة ما هي طريقة التسجيل يمكنك الدخول إلى المقال التالي (هنـــــــــا)، ولكن إذا كنت قد قدمت للحصول عليها بالفعل وينتظر إعلان الدفعة الجديدة، ما عليك سوى متابعة هذا التقرير الكافي.

موعد اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

مع نهاية العام وبداية العام الميلادي الجديد 2024، يرغب الكثير في الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، خاصةً بعدما صرحت وزارة العمل من قبل انها سوف تقوم بالإعلان عنهم وذلك بعد مراجعة كافة الشروط والأحكام بشكل دقيق، وذلك لكي يتم صرف هذا الدعم لمن يستحق بالفعل، والتي من أهمها أن يكون عراقيًا يقيم في دولة العراق، بالإضافة الى بعض الاحكام الاخرى والتي سوف تكشف عنها لاحقًا، حيث تم التصريح مسبقًا عن صرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك في شهر يناير خاصة يوم العشرين، ولم يصدر قرارات جديدة منذ ذلك الحين.

بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

ها نحن قد وصلنا عند خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي عليك اتباع هذه الخطوات التي كشفت عنها وزارة العمل للتأكد من صدور الدفعة الجديدة، والتي بينتها كالتالي: