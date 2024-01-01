أخيراً وبعد طول انتظار.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf شهر يناير 2024 وحقيقة فتح التسجيل على الدفعة الثامنة عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf شهر يناير 2024، يعيش المواطنين على أمل اعلان اسمائهم ضمن المقبولين في الدفعة السابعة، حيث قام بالتسجيل على الرعاية الاجتماعية وفقاً الإحصائيات التي أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفترة الأخيرة أكثر من 300 ألف متقدم من جميع المحافظات العراقية، وحسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية أن المستفيدين من الدفعة السابعة ضمن الوجبة التاسعة قد يصل عددهم نحو 80 ألف مستفيد رجال ونساء.

الرعاية الاجتماعية عبارة عن منظومة دعم متكاملة تسعى لتحسين ظروف معيشة الأسر الفقيرة في العراق والعمل بكل جهد لسد احتياجاتهم عند تقديم مبلغ مالي كل فترة، وخلال هذه الفترة لا ينشغل المواطنين من الفئة الفقيرة إلا بمعرفة موعد اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf شهر يناير 2024 وهذا ما نوضحه لحضراتكم في التقرير التالي ترقبوا معنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf شهر يناير 2024

لن يحصل على دعم الرعاية الإجتماعية إلا المواطنين من الجنسية العراقية المقيمين داخل العراق ولم يثبت عدم الغياب عن البلد لأكثر من ثلاثة أشهر ولذلك تدقق الوزارة على مطابقة الشروط لأن الهدف الرئيس للدعم هو إلقاء الضوء على الفئة المتضررة، حتى الآن لم تعلن الوزارة عن كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة لكن كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في اللقاء التلفزيوني الأخيرة على لسان أحمد خلف السومري أن إطلاق الدفعة السابعة يكون مطلع شهر يناير الجاري 2024، وأن هناك دفعة جديدة يتم تحديد عدد المشمولين منها الفترة القادمة وما عليكم سوى الإنتظار، ويرجى العلم أن التسجيل يكون متاح إلكترونياً عبر منصة مظلتي.

لينك الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم المحافظات العراق