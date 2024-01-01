كافة التفاصيل ورابط الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين

إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمسئلة الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصفجاءت وزارة الهجرة العراقية بإعلان عن تقديمها دعما للعائدين لعام 2023 وأنها ستصرف منحة بمبلغ مليون ونصف دينار عراقي للأسرة المعلن عنها والبالغ عددها 8000 أسرة، ويمكن أن يتم صرفها من خلال البطاقات الذكية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023.

الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2023

صرحت وزارة الهجرة والمهجرين عن إتاحة منحة لبعض من المستفيدين، والتي يمكنهم الاستعلام عنها من خلال اتباع التالي:

زيارة موقع وزارة الهجرة والمهجرين.

نقوم بالنقر على زر المنح.

اختار زر منحة المليون ونصف.

كتابة رقم هاتفك المحمول.

انقر على زر بحث الموجود أمامك.

ستعرض قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين التي تم الإعلان عنها من الوزارة.

تأكد من تواجد اسمك ضمكن أسماء المستفيدين من المنحة المعلن عنها.

موعد صرف منحة المليون ونصف للعائدين 2023

تم الإعلان عنها منذ يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، وذلك بصرف كل من الدفعتين الثانية والثلاثين لعام 2023، والتي يمكن أن تقدر قيمتها مليون ونصف دينار لكل أسرة من الأسرة التي سيعلن عنها، فقد تخطى العدد لأكثر من 8000 ألف أسرة مع التصريح من قبل وزارة الهجرة والمهجرين أن عملية الصرف تتم من خلال استخدام البطاقات الذكية، وتهدف لقيام الحكومة العراقية بدعم كافة العائدين إلى لبلادهم، والعمل على تحسين الظروف لمعيشية الصعبة التي تمر بها، ويتم الآن الصرف لبعض من الأشخاص.

الهدف من منحة المليون ونصف للعائدين

يوجد عدد من الأهداف الخاص بالمنحة والتي من بينها التالي: