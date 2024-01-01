حمل كشوفات المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

حمل كشوفات المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الكشوفات التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والخاصة بأسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أهم وأشهر البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين في عموم المحافظات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 ….

كشوفات المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث تسعى الحكومة العراقية على توفير الدعم للكثير من الأسر العراقية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المواطنين في العراق، وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، والتي تعاني منه الدول العربية بشكل عام، واعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وكبار السن، والذي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على تحميل الكشوفات .

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد المراد الإستعلام عنه.

في حالة وجود اسم المستفيد يجب الإطلاع على تاريخ الميلاد.

ماهي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وقد أعلنت وزارة العمل عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: