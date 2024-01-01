من الموقع الرسمي|.. طريقة الاستعلام عن منحة المليون ونصف للعائدين 2024؟

في الوقت الحالي، يقوم العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن استعلام أسماء منحة المليون ونصف للعائدين، التي تم الإعلان عنها في 21 ديسمبر 2023، تعتبر هذه المنحة أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة للأسر العائدة إلى مناطق سكنها السابقة، من المتوقع صرف الدعم عبر المنحة الذكية، للمزيد من التفاصيل تابعوا سطورنا القادمة.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين 2024

أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن رابط للاستعلام عن أسماء مستفيدي منحة المليون ونصف للعائدين في عام 2023، حيث استفادت حوالي 3000 أسرة عراقية، وبعد الإعلان، بادرت هذه الأسر بالتوجه لاستلام المنحة، ووصل عدد الأسر التي استلمتها إلى حوالي 8536، وتم إيداع المنحة في بطاقات الهوية الشخصية للعائلات.

طريقة الاستعلام عن منحة المليون ونصف للعائدين؟

قدمت الوزارة رابطًا رسميًا للاستعلام إلكترونيا عن المستفيدين من منحة المليون ونصف، بهدف تسهيل العملية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، ويمكنك القيام بذلك عبر:

1. زيارة موقع وزارة الهجرة والمهجرين الرسمي.

2. النقر على أيقونة المنح واختيار منحة المليون ونصف.

3. إدخال رقم هاتفك.

4. الضغط على زر البحث لعرض قائمة بالأسماء المستحقة.

يمكن أيضا تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يتيح للأسر المحتاجة الاستفادة من المنحة في الشهر الحالي، ويُتوقع صرف دفعة جديدة في شهر يناير المقبل للعائدين.