رابط الاستعلام عن نتائج التقديم علي ترفيعات المعلمين 2024 بالأردن وماهي الشروط اللازمة

نتائج التقديم علي ترفيعات المعلمين 2024 بالأردن،يبحث عدد كبير من المعلمين والمعلمات في الأردن عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الأردنية والخاص بنتائج التقديم على ترفيعات المعلمين، والذي يعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المعلمبن خاصة أنها تساهم في توفير الدورات التدريبية الاختيارية هذا بالإضافة إلى منح المعلمين علاوات عن تفوقهم وجدارتهم.

نتائج التقديم علي ترفيعات المعلمين بالأردن 2024

في البداية يجب الدخول على رابط وزارة تلتربية والتعليم الأردنية 2024 من هنا

ادخل رقم الهوية الوطنية .

ادخل الاسم الخاص بالمعلم.

ثم ادخل الرقم الوزاري الخاص بك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم .

حيث تسعى وزارة التربية والتعليم بالاردن على تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وتحسين أوضاعهم هذا بالإضافة إلى زيادة رواتبهم وإضاغفة منح ودروات تدريبية، وأكدت الوزارة على أنه يجب على المعلمين والمعلمات الراغبات في التقديم قراءة الشروط التي أعلنت عنها الوزارة قبل التسجيل ، والتي جاءت كالتالي:

شروط الترفيعات للمعلمين بالأردن 2024