رسمياً نزل|.. جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع الصفوف محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية في نصف العام 2024، حيث ستجري الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلى 24 يناير 2024، ولمعرفة تفاصيل جميع أيام امتحانات الصفوف الدراسية ونقل العام، يُرجى قراءة المعلومات الواردة برجاء في الإعلان.

جدول امتحانات نصف العام 2024

أعلنت محافظة القاهرة جداول امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024، حيث يبدأ امتحان الصفوف الابتدائية (الرابع والخامس والسادس) من 2 يناير إلى 10 يناير.

أما صفوف المرحلة الإعدادية (الأول والثاني) فتكون من 9 يناير إلى 15 يناير، وامتحانات الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 24 يناير 2024.

والطلاب في الصف الثالث الاعدادي يخضعون لامتحانات المواد خارج المجموعة في 2 و3 يناير، بينما يبدأ امتحانات النقل للثانوية الأولى والثانية من 14 يناير إلى 24 يناير.

أهم تعليمات وتوجيهات الوزارة لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور “رضا حجازي”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عدة قرارات هامة للطلاب، حيث أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع الغش وضمان عدم حدوث أي تسريبات للامتحانات، بهدف تحقيق عدالة في إجراء الاختبارات، كما أشار إلى أهمية تنظيم وترتيب الامتحانات بشكل جيد، سواء كانت بناءً على نظام العام السابق أو النظام الجديد مثل نظام البوكليت.