مسلسل روز وليلي بطولة يسرا ونيللي كريم .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

أسم مسلسل روز وليلي يتصدر محركات البحث الأولى على جوجل الآن ومنذ طرح البوستر الترويجي للعمل، يعتبر مسلسل روز وليلي واحد من الأعمال المميزة التي يترقبها الجمهور خلال هذه الفترة بفارغ من الصبر، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاح كبير ويحظى على إعجاب الجمهور المشاهد، وأكبر دليل هو تفاعل الكثير من الأشخاص على بوستر المسلسل.

يضم هذا المسلسل فريق عمل كبير وعلى رأسهم النجمة الكبيرة يسرا التي قدمت أعمالا تلفزيونية كثيرة ناجحة وتركت بصمة كبيرة في القلوب النجمة يسرا دائماً تبدع في الأعمال التي تقدمها وتحقق نجاحات هائلة ولها جمهور عريق من مختلف الدول العربية وينتظر الجمهور رؤيتها في أعمال جديدة مختلف للاستمتاع بأدائه المميز، خلال الفقرات التالية ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل مواعيد العرض الرسمي لمسلسل روز وليلي.

مسلسل روز وليلي

يقدمان النجمتين يسرا ونيللي كريم شخصيات مختلفة لم يقدمون مثلها من قبل، حيث تدور قصة المسلسل حول محققتين الأولى تدعى روز والأخرى تدعى ليلى، تواجه المحققتين الكثير من المشاكل والصراعات في وظيفتهم العسكرية ويتطلب منهم تأدية مهمة سرية لكن تكون بها عواقب كثيرة للغاية وليس فقط بل تحدث معها العديد من المشاكل الاسرية، والجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها نيللي كريم مسرحية السندباد مع الفنان الكبير كريم عبد العزيز وآخر أعمال النجمة الكبيرة يسرا مسلسل 1000 حمدلله على السلامة في شهر رمضان الماضي 2023 بالتعاون مع مايان السيد وشيماء سيف ومحمد ثروت ومن تأليف محمد ذو الفقار.

مواعيد عرض مسلسل روز و ليلى

بعد أيام قليلة من المقرر أن يتم عرض مسلسل روز وليلى يوم الخميس المقبل الموافق 11 من يناير وتم عرض حلقتين في الأسبوع ويتم نقل المسلسل بشكل حصري ولأول مرة على منصة شاهد vip، العمل من بطولة يسرا ونيللي كريم وتيام قمر وهشام عاشور وأحمد وفيق و عارفة عبد الرسول ورغد الفيصل وأمل رزق و ابراهيم السمان و مروان يونس وحسن ابو الروس ومحمد ناصر ومن إخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد و تأليف كريس كول.