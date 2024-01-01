“حمل الآن” كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي

“حمل الآن” كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن دفعة كشوفات جديدة للمشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024، والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024 والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالإطلاع على كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، التي تعد من أشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأشار وزير العمل العراقي خلال حديث له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طليات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وأكد إلى أنه تم الموافقة فقط على المواطنين التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

وألا يكون سن المتقدمة أقل من 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024