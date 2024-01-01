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بعد اقرار زيادة الحد الادني اعرف سلم رواتب الموظفين في العراق 2024
في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين مستوى معيشة الموظفين، أقرت مجلس الوزراء العراقي في شهر يناير 2024، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الذكور والإناث بنسبة 25%. وجاء هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين وقد أدى هذا القرار إلى تغيير جدول رواتب الموظفين في العراق، حيث زادت الرواتب بنسبة 25% في المتوسط. وفيما يلي نوضح جدول رواتب الموظفين في العراق في الفترة 2023-2024.
سلم رواتب الموظفين في العراق 2024
نقدم لكم جدول رواتب الموظفين في العراق للسنة المالية 2023-2024.
- تم تشكيل لجنة مالية من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد العمال العراقي، لتحديد سقف الرواتب. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وناقشت عدة مقترحات، قبل أن تستقر على سقف رواتب يبلغ 2,500,000 دينار عراقي للدرجة الخمس.
- تم رفع الحد الأدنى للأجور للعمال إلى 450 ألف دينار عراقي، وذلك بزيادة قدرها 150 ألف دينار عراقي عن الحد الأدنى السابق البالغ 300 ألف دينار عراقي. وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين مستوى معيشة العمال.
- اعتماد جدول رواتب جديد للموظفين، يشمل زيادة في جميع الرواتب بنسبة 25%. ويأتي هذا الجدول الجديد في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين مستوى معيشة الموظفين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
- وقد وافق مجلس النواب العراقي على جدول الرواتب الجديد، وذلك في جلسته المنعقدة في يوم 20 يناير 2024. وجاء هذا الموافقة بعد أن ناقش المجلس جدول الرواتب الجديد، وتأكد من أنه يحقق أهداف الحكومة في تحسين مستوى معيشة الموظفين.