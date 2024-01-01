بعد اقرار زيادة الحد الادني اعرف سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين مستوى معيشة الموظفين، أقرت مجلس الوزراء العراقي في شهر يناير 2024، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الذكور والإناث بنسبة 25%. وجاء هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين وقد أدى هذا القرار إلى تغيير جدول رواتب الموظفين في العراق، حيث زادت الرواتب بنسبة 25% في المتوسط. وفيما يلي نوضح جدول رواتب الموظفين في العراق في الفترة 2023-2024.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

نقدم لكم جدول رواتب الموظفين في العراق للسنة المالية 2023-2024.

تم تشكيل لجنة مالية من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتحاد العمال العراقي، لتحديد سقف الرواتب. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وناقشت عدة مقترحات، قبل أن تستقر على سقف رواتب يبلغ 2,500,000 دينار عراقي للدرجة الخمس.