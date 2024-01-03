يلهوي زادت تاني! .. اسعار كروت الشحن 2024 بعد الزيادة

يتزايد عدد العملاء الذين يبحثون في ظل الفترات الحالية عن أسعار بطاقات الشحن الجديدة لعام 2024 لجميع شركات فودافون وموبينيل واتصالات من حيث التغير أو رصيد البطاقات، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل والأسعار المعلنة، حيث صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن نسبة الزيادة في أسعار بطاقات الصرافة بلغت نحو 10%، مما يشير إلى زيادة جميع بطاقات الصرافة التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن 2024

نوهت سلسلة من شركات الاتصالات عن رفع الأسعار التي تتعلق بكروت الشحن وقد قامت بالتأكيد كذلك على رفع معدل الشحن وقد ارتفعت نسب البحث من جانب الأشخاص للتأكد من صحة هذا الخبر المتعلق بتلك الزيادة الخاصة بالشركة، وتبعا لذلك فقد بينت الشركات تلك الأسعار بالتفصيل حيث ان هناك زياده بالفعل على جميع كروت الشحن.

اسعار كروت الشحن 2024

صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار شحن الرصيد وسعر دقيقة الموبايل لم تتأثر بالزيادة، وبقيت على حالها دون أي تغيير، وهو ما يخالف ما انتشر بين العديد من المواطنين، وبعد العمل على زيادتها من خلال الشركة المصرية للاتصالات بعد الانتهاء من العمل على زيادة أسعار بطاقات الصرف الموجودة على جميع باقات الإنترنت بزيادة تصل إلى 15% على كل باقة، تم تنفيذ القرار يوم السبت 30 ديسمبر 2023 الماصي، وجاءت كالتالي: