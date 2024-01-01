“اشتري لحد اما تقول بس” سعر كرتونة البيض اليوم في المحلات + اسعار الفراخ البيضاء والبيض بكام السنادي

كما تجري العادة يزداد البحث عن اسعار الدواجن اليوم وخاصة حينما يتم صرف المرتبات الخاصة بالشهر حيث يرغب الموظفون في شراء أكبر كم من الدواجن لكي يتم تناولها خلال الشهر حتى يأتي موعد صرف مرتب الشهر الجديد، ومن خلال البحث عن هذه اللحوم البيضاء وجدنا أنها سجلت تراجع ملحوظ الأمر الذي أدى إلى فرحة الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، وعلى النقيض تماما حزن المربين على هذا التراجع غير المتوقع.

اسعار الدواجن اليوم

بعدما بحث الكثير من الأشخاص حول أسعار اللحوم الحمراء التي تسجل ارتفاعا ملحوظا وجدنا أن البعض يفضل معرفة اسعار الدواجن اليوم كونها ستكون أقل سعرا من اللحوم الحمراء، وبالفعل حدث ما هو متوقع حيث حققت اللحوم البيضاء تراجعا وانخفاضا في أسعارها تبعا لما تم إعلانه في بورصة الدواجن، حيث إن قيمة التراجع بلغت ما يقرب من 3 جنيهات في الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء.

على أن تتلخص قائمة أسعار الدواجن اليوم داخل جمهورية مصر العربية فيما يلي

وصل سعر البط المسكوفي في المزرعة إلى ما يقرب 90 جنيهاً. على يواصل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء حالة التراجع، حيث وصل إلى 55 جنيهاً في المزرعة. أن يصبح سعر الكيلو من البط المولار حوالي 80 جنيهاً في المزرعة. على أن يكون سعر الكيلو من فراخ الأمهات الهبرد الكبيرة حوالي 54 جنيهاً في المزرعة. أما فيما يخص سعر الفراخ الساسو فإنها وصلت في المزرعة إلى ما يقرب من 75 جنيهاً. كذلك سعر الكيلو من الفراخ البلدي الحر فإنها قد سجلت ما يقرب من 100 جنيهاً في المزرعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

أراد المواطنين اليوم أن يحصلوا على كافة المعلومات المتعلقة بسوق الدواجن سواء من خلال التعرف على اسعار الدواجن اليوم أو من خلال التعرف على سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك،لا سيما أن البيض اليوم يحافظ على الاستقرار الذي وصل إليه خلال الأيام الماضية في السوق المحلية، حيث جاءت متوسط أسعار كرتونة البيض اليوم كالتالي