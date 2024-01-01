مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين بزيادة 500 ألف دينار في هذا الموعد

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية اليوم الإثنين أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 من شهر يناير 2024، على أن يُراعي بأنه تم تغيير الموعد نظرًا لأن يوم 1 وهو الموعد الرسمي للصرف كان إجازة رسمية في البنوك، وغدًا الثلاثاء يكون الجرد السنوي داخل الوزارة، حتى أنه سيتم استكمال تعزيز التمويل المالي المخصص لجميع المتقدمين، ويكون الجرد بعد أن يتم إغلاق كافة المصارف العاملة في دولة العراق.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وفي نفس السياق، أكدت وزارة المالية بالتعاون مع العمل، على زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بلغت نحو 500 ألف دينار عراقي، يتم العمل على صرفها في يوم الصرف الرسمي، إضافة إلى أن هذا الراتب يأتي بقيمة الزيادة التي تم التصديق عليها لجميع المشتركين في هيئة التقاعد العامة داخل دولة العراق، تزامنًا مع الإرتفاع الكبير التي تشهده الأسعار في العديد من مناطق ومحافظات العراق، لتُساهم هذه الزيادة على تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به الكثير من الأشخاص.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها من أجل الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-