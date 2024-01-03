ايه الاخبار الحلوه دي!! النور مش هيقطع .. بالتفاصيل جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة 2024

كل ما يشغل بال المصريين في تلك الفترة هو معرفة جدول مواعيد قطع الكهرباء في مصر في العام الجديد ج2024 في المحافظات المختلفة، وذلك نتيجة امتداد فترة تخفيف الأحمال التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة من قبل، وأعلنت الوزارة أيضاً أن الهدف منها هو حل مشكلة الكهرباء التي حدثت من شهور الصيف الماضي، والتي من المفترض ان تنتهي في بداية موسم الشتاء ولكنها لم تنتهي.

مواعيد قطع الكهرباء في مصر 2024

يتساءل المصريين حالياً عن مواعيد قطع الكهرباء في عام 2024 ومعرفة جدول انقطاع التيار الكهربائي لكل المحافظات خصوصاً وأنها أيام بسيطة ويبدأ هذا العام الجديد، وبعدما قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن الأسباب التي تستدعي تخفيف الأحمال والتي منها أن هناك بعض المشاكل في الخدمة التي تحتاج إلى صيانة وعمل بشكل مستمر، وذلك يحتاج إلى قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وجاء ذلك التصريح رداً على تساؤلات المواطنين بخصوص استمرار الانقطاع وتخفيف الأحمال حتى العام الجديد 2024، وبناءاً على ذلك قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن الجدول الزمني والمحدد الخاص بانقطاع التيار الكهربائي في كل محافظات مصر والتي منها الفيوم والقاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية، ويمكن أن تختلف المواعيد بين المناطق ومناطق أخرى.

جدول مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر 2024

تبعاً لما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال، فإن هناك تساؤلات واردة بخصوص مواعيد الانقطاع وجدول المواعيد الذي يختلف من محافظة لمحافظة، من أجل تحسين الوضع حتى تنتهي تلك الأزمة، وبناءاً عليه فإن وزارة الكهرباء صرحت بالآتي: