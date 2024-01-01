موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الأهلية .. وخطوات الاستعلام

كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف دعم ساند الذي يتم صرفه في بداية كل شهر، إلا إذا تزامن موعد الصرف مع إجازة رسمية، وأكدت الهيئة أن موعد صرف دعم ساند لهذا الشهر، سيكون في بداية شهر يناير الحالي، ومن الجدير بالذكر أن برنامج “ساند” يساعد في تقديم الدعم اللازم للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ويسهم في تحفيزهم على تطوير مهاراتهم والتحضير للعودة إلى سوق العمل بثقة.

نظام “ساند”

يمثل نظام ساند خطوة مهمة في سبيل دعم الأفراد المتأثرين بفقدان وظائفهم في المملكة العربية السعودية، يعتبر هذا النظام جزءًا من الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي لهؤلاء الأفراد، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية وتمكينهم من الاستمرارية والاستقرار خلال فترة البحث عن وظيفة جديدة.

شروط الأهلية لبرنامج ساند يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 60 عامًا.

عدم ارتباط المتقدم بعمل آخر أو استلام دخل شهري ثابت.

يشترط عدم فصل المتقدم من وظيفته السابقة نتيجة لمخالفات أو أسباب تأديبية.

الالتزام بجميع التدريبات المطلوبة لتحسين المهارات وزيادة فرص العودة للعمل.

يجب تقديم الطلب خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ ترك العمل. شروط الحصول على دعم ساند

التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لتوثيق الهوية.

سداد جميع الاشتراكات المطلوبة لضمان الاستحقاق للدعم.

تقديم طلب الدعم والانتظار لمدة 90 يومًا لاستلام المساعدة المالية.

خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ساند

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

اختيار صفحة الخدمات.

النقر على “التحقق من الأهلية”.

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

إعادة كتابة رمز التحقق والنقر على “تحقق”.

توفير الحماية الاجتماعية للعمال

يشمل نظام “ساند” جميع العاملين في السعودية سواء في القطاع العام أو الخاص ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، مع الشرط الأساسي أن يكون عمر المستحق أقل من 60 عامًا، كما يسعى “ساند” لتقديم الدعم المادي والاجتماعي لهؤلاء العمال، ويعتبر جزءاً من الجهود الحكومية لتوفير الرعاية والدعم للمواطنين، وهو جزء أساسي من استراتيجية الدولة لضمان استقرار العمال وتخفيف الأعباء المالية في حالات فقدان الوظيفة.