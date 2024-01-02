فرح اطفالك ونزلها.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات أغاني وأناشيد تعليمية مفيدة للاطفال

تردد قناة كراميش الجديد 2024 التي تعد الاختيار الأول للكثير من الأطفال لأنهم يستمتعون بكل دقيقة أمام مشاهدة القناة، كراميش هي قناة مجانية تعمل على جميع الأقمار الصناعية بدون تشفير واستطاعت أن تثبت مكانتها على الساحة في فترة قصيرة بناءاً على تقييم الجمهور المشاهد، أصبح لقناة كراميش محتوى خاص بها تطور منه مع مرور الوقت وهذا ما يزيد من عمليات البحث عنها.

كراميش واحدة من أهم قنوات الأطفال الأردنية تم تأسيسها منذ 15 فبراير لعام 2009 وقد مضى على انطلاقها على الساحة الفضائية نحو 14 عام ورغم ظهور عدد كبير من القنوات بعد انطلاقها لكن مازالت قناة كراميش تحظى على إعجاب ملايين الأطفال، تعرض القناة محتوى خاصة بها مختلف عن باقي القنوات، كراميش قناة تعرض المحتوى باللغة العربية وهي مملوكة للدكتور وسيم عواد ومديرها وسيم عواد، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة تردد قناة كراميش الجديد 2024.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11315- 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

قناة كراميش المخصصة للأطفال

تنقل قناة كراميش محتوى مخصص للأطفال من مختلف الأعمار، تسعى القناة منذ بدايتها أن تكون واحدة من القنوات المؤثر التي تجعل الطفل يستفيد من المحتوى التي تقدمه، لذلك تقدم القناة باقة كبيرة من الرسوم المتحركة لتعليم الأطفال الصغار بعض النصائح والإرشادات من أجل تحسين السلوك، كما أن قناة كراميش تهتم بالجانب الديني كونها قناة عربية اردنية تنقل الصلوات الخمس لتذكرة الأطفال لتأدية الصلاة.

كما تعلم الأطفال كيفية الوضوح وحسن معاملة الآخرين، كما تقدم القناة أناشيد وأغاني تسعد قلوب الملايين من الأطفال عند سماعها، وتقدم أيضاً برامج تربوية وبرامج لزيادة التركيز والوعي، يوم بعد يوم تزداد شهرة وانتشار قناة كراميش لأهمية ما تقدمه.

تردد قناة كراميش على عرب سات