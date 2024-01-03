يلا بسرعة لازم تشتري شهادة .. أعلى شهادة في بنك مصر

يقدم بنك مصر أنواع عديدة من الشهادات الادخارية سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، بمدد مختلفة وفوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، تناسب عدد كبير من المواطنين، وحد أدنى للشراء قليل، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

أعلى شهادات في بنك مصر

قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالإعلان عن إصدار شهادات ادخار 3 سنوات، تحتوي هذه الشهادات على العديد من المميزات تبعاً لما أعلنه البنك، ومن هذه الشهادات الآتي:

1. الشهادة الأولى هي شهادات بنك مصر وهي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات وخصائصها كالتالي:

تبلغ نسبة العائد السنوي للشهادة الأولى 19%.

يتم صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل شهري.

يتم صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل شهري. يمكن أيضاً صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل سنوي.

يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2. الشهادة الثانية في شهادات بنك مصر 2023، هي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات وخصائصها كالتالي:

نسبة الفائدة السنوية للسنة الأولى هي 22%.

نسبة الفائدة السنوية للسنة الثانية هي 18%.

نسبة الفائدة السنوية للسنة الثالثة هي 16%.

أعلى فوائد تتواجد في شهادات بنك مصر

شهادات بنك مصر هي أعلى فوائد في مصر وأفضلهم في الخصائص من ناحية المدد وقيمة الحد الأدنى للشراء، ومنهم: