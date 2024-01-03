يلا بسرعة لازم تشتري شهادة .. أعلى شهادة في بنك مصر

يقدم بنك مصر أنواع عديدة من الشهادات الادخارية سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، بمدد مختلفة وفوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، تناسب عدد كبير من المواطنين، وحد أدنى للشراء قليل، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
أعلى شهادات في بنك مصر
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالإعلان عن إصدار شهادات ادخار 3 سنوات، تحتوي هذه الشهادات على العديد من المميزات تبعاً لما أعلنه البنك، ومن هذه الشهادات الآتي:
1. الشهادة الأولى هي شهادات بنك مصر وهي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات وخصائصها كالتالي:
- تبلغ نسبة العائد السنوي للشهادة الأولى 19%.
يتم صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل شهري.
- يمكن أيضاً صرف العائد من الشهادة الأولى بشكل سنوي.
- يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
2. الشهادة الثانية في شهادات بنك مصر 2023، هي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات وخصائصها كالتالي:
- نسبة الفائدة السنوية للسنة الأولى هي 22%.
- نسبة الفائدة السنوية للسنة الثانية هي 18%.
- نسبة الفائدة السنوية للسنة الثالثة هي 16%.
أعلى فوائد تتواجد في شهادات بنك مصر
شهادات بنك مصر هي أعلى فوائد في مصر وأفضلهم في الخصائص من ناحية المدد وقيمة الحد الأدنى للشراء، ومنهم:
- شهادة القمة: لمدة 3 سنوات : هي شهادة ذات فائدة ثابتة، وتتميز هذه الشهادة بسعر فائدة سنوي يبلغ 19% ويتم صرف العائد منها شهرياً، يمكن البدء في شراء هذه الشهادة بأدنى قيمة تبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- شهادة ابن مصر 2 لمدة 3 سنوات: هي شهادة ذات فائدة متدرجة وتتميز هذه الشهادة بنسبة فائدة سنوية تتغير على مدار السنوات الثلاث، تبلغ نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة، يتم صرف العائد من هذه الشهادة شهرياً ويمكن البدء في شراءها بحد أدنى قيمته 1000 جنيه ومضاعفاتها.