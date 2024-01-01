عاجل .. استمرار العمل في برنامج حساب المواطن إلى نهاية عام 2024

أعلن رسميًا تمديد برنامَج حساب المواطن إلى نهاية عام 2024، وكذلك فتح التسجيل في البرنامَج، حيث أعلن رسميًا عبر صفحة حساب المواطن على الإنترنت وتوتير بتمديد العمل بالبرنامج إلى نهاية العام الجاري، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامَج إلى نهاية العام أيضا، ولكن تكثر التساؤلات حول البرنامَج بعد القرارات الجديدة، هل هناك اشتراطات جديدة للبرنامج، نذكر أهم هذه التساؤلات من خلال الأسطر التالية.

ما هي القرارات الملكية الجديدة لبرنامج حساب المواطن؟

أعلن اليوم رسميًا قرارات ملكية حول برنامَج حساب المواطن، حيث تشتمل القرارات على التالي:

#خادم_الحرمين_الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو #ولي_العهد، يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.https://t.co/RQJtBqLLQ1#واس pic.twitter.com/D1EoZyNif6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 1, 2024

سيتم تمديده حتى نهاية عام 2024. كما سيستمر التسجيل في برنامَج حساب المواطن. وسيستمر تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين إلى نهاية عام 2024.

تم صدور هذه القرارات اليوم بعد تساؤلات كثيرة من المستفيدين من الدعم عن استمرار العمل بالبرنامج، لذلك ينبغي الآن مراجعة أهلية استحقاق الدعم لدى البرنامَج للتأكد من عدم وقف الدعم.

ما هي شروط أهلية حساب المواطن؟

برنامَج حساب المواطن أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين، مساعدتا للأسر الفقيرة، ودعما لمواصلة التنمية المستدامة في المملكة وكذلك تحقيق رؤية المملكة في عام 2030، لذلك تم وضع شروط لاستحقاق دعم حساب المواطن تشتمل على التالي:

أن يكون المستفيد مواطن سعودي حاصل على الجنسية السُّعُودية. ويكون المستفيد من الدعم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السُّعُودية. أن لا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 18 سنة. أن لا يتجاوز دخل المستفيد عن الحد الأدنى المانع للدعم.

عند استكمال هذه الشروط يمكنك التوجه إلى منصة حساب المواطن والتقديم للاستفادة من دعم البرنامَج،