أسماء منحة المليون ونصف للعائدين عبر رابط وزارة الهجرة والمهجرين العراقي

في لفتة كريمة من الحكومة العراقية، أعلنت يوم الخميس 21 كانون الأول 2023 عن تقديم مساعدات مالية للعائلات العراقية العائدة إلى البلاد. وبلغت قيمة هذه المساعدات مليون ونصف مليون دولار، وتمثل أكبر منحة تقدمها الحكومة العراقية للعائلات العائدة وتهدف هذه المساعدات إلى دعم العائلات العائدة إلى العراق، وتوفير الاستقرار المادي والمعنوي لهم. كما تهدف إلى تشجيع العراقيين المقيمين في الخارج على العودة إلى وطنهم.

استعلام أسماء منحة المليون ونصف للعائدين

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن الرابط الخاص بمعرفة أسماء مليون ونصف المليون عائد عراقي لعام 2023، ومن بينهم نحو 3000 عائلة تحمل الجنسية العراقية وعقب الإعلان عن هذه الأسماء بدأت الأسر بصرف المنحة المخصصة لهم، حيث أن عدد الأسر التي أنهت عملية الصرف بالفعل يبلغ ما يقارب 8536 أسرة، علماً أن عملية إيداع المنحة تتم فقط على بطاقة هوية الأسرة وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين، فإن هذه المنحة تأتي في إطار دعم الحكومة العراقية للعائلات العراقية العائدة إلى البلاد، وتوفير الاستقرار المادي والمعنوي لهم.

وتشمل المنحة التي تقدمها الحكومة العراقية للعائلات العائدة ما يلي:

مبلغ 100 ألف دولار لكل عائلة

مبلغ 50 ألف دولار لكل فرد بالغ من أفراد الأسرة

مبلغ 25 ألف دولار لكل طفل من أفراد الأسرة

وسيتم صرف هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة محددة.

طريقة الاستعلام عن منحة المليون ونصف للعائدين

وتوفيراً لوقت وجهد المواطنين، أتاحت الوزارة رابطاً رسمياً يمكنكم من خلاله طلب أسماء المستفيدين من منحة المليون والنصف إلكترونياً. قم بالخطوات التالية: