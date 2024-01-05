فرصة العمر لكل ست بيت .. منحة المراة الماكثة في البيت 2024

إن منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر تعتبر أحد المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المرأة الجزائرية وتحسين ظروف حياتها، تستهدف هذه المنحة النساء الجزائريات التي تتراوح أعمارهم بين 19 عام، والهدف منها هو تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف الأسرة كاملة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

ماهي شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024؟

هناك بعض الشروط للحصول على تلك المنحة لأنها من أهم الخطوات اللازمة من أجل دعم المرأة الجزائرية، لأنها تساعد في تحسين ظروف حياتها وتشجعها على البقاء في المنزل لرعاية أسرتها، كما تساعد في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، ومن هذه الشروط الآتي:

شرط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

شرط أن تكون المتقدم مقيمة في الجزائر بشكل مستمر.

شرط أن يكون عمر المتقدمة أكبر من 15 عام.

شرط أن لا تكون المتقدمة عاملة.

شرط أن لا تكون المتقدمة عاملة. شرط أن تكون المتقدمة لا تمتلك أي مصدر دخل.

كيفية وطريقة التقديم الإلكتروني في منحة المرأة الماكثة

السيدة التي تستفيد من تلك المنحة يمكن من خلالها أن توفر احتياجاتها الأساسية واحتياجات أسرتها، مثل تأمين المأكل والملبس والرعاية الصحية وتعليم الأطفال، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام المنحة من أجل تطوير مهارات المرأة والاستثمار في التعليم والتدريب من أجل زيادة فرصتها في الحصول على فرص عمل في المستقبل، ولكي يمكنك التسجيل في منحة المرأة الماكثة عن طريق بعض الخطوات، منها:

أولاً: القيام بالدخول إلى رابط الوكالة الوطنية للتشغيل. ثانياً: القيام بالضغط على خانة منحة البطالة للمرأة. ثالثاً: القيام بتحديد مكان الإقامة والولاية التابعة لها. رابعاً: القيام بكتابة كل البيانات المطلوبة بشكل دقيق. خامساً: القيام بإرفاق المستندات المطلوبة، ثم الضغط على كلمة إرسال.

المستندات المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة