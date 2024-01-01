نصيب الفرد من التموين “زيت وسكر” شهر يناير 2024 + كام زجاجة زيت وكيس سكر للفرد

مع قرب قدوم شهر جديد لا بد من التأكيد على نصيب الفرد من التموين وخاصة في ضوء تسلسل العديد من الأخبار المضللة التي يتداولها بعض الأشخاص بهدف إثارة السخط العام كتلك التي ظهرت بخصوص إلغاء الزيت والسكر من البطاقة التموينية، لذلك وجدنا أن أفضل ما يطمئن بال المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني أن يتم وضع كافة التفاصيل الخاصة بنصيب الفرد من التموين، وكذلك سوف نوافيكم بطريقة إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية للحصول على حصة إضافية من التموين.

نصيب الفرد من التموين

لقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا جديد في منظومة التموين كما يتردد على ألسنة الكثير من مروجي الإشاعات حيث إن نصيب الفرد من التموين كما هو 50 جنيها لكل فرد أما بداية من الفرد الخامس على البطاقة التموينية فإنه سوف يحصل على سلع بمبلغ وقدره 25 جنيها، وهذا يعتبر رد قاطع على كل من رغب في الاستفسار عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف 4 زجاجات من الزيت وكذلك 5 كيلو من السكر دون النظر لعدد الأفراد المقيدة على البطاقة التموينية الواحدة، وذلك بهدف سد احتياجات المواطنين من هذه السلع الغذائية التي لا غنى عنها سواء في حياتنا العملية كانت أو في حياتنا اليومية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

لقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه على المواطنين أن يتعرفوا على الخطوات الصحيحة التي من خلالها تنجح عملية إضافة المواليد على البطاقة التموينية والحصول على السلع الغذائية بحصة إضافية، لا سيما أن نصيب الفرد من التموين يساعد مستحقيه في الحصول على السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية.

على أن تكون خطوات إضافة المواليد كالتالي