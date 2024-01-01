تعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من الخدمات الرئيسية التي تقدمها وزارة العمل العراقية بهدف تلبية احتياجات العديد من المواطنين الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة يثير البحث عناسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة اهتمام المواطنين ويأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الوزارة لتقديم الدعم اللازم للأسر ذات الدخل المحدود قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق برنامج متكامل للرعاية الاجتماعية الذي نجح في الوصول إلى عدد كبير من الأفراد ذوي الدخل المحدود وتوفير مساعدات مالية لهم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تأتي المساعدات الاجتماعية بقيمة تبلغ 105 ألف دينار عراقي وتخصص لجميع العائلات المحتاجة بهدف تحسين ظروفهم المعيشية للوصول إلى هذه المساعدات قدمت الوزارة إرشادات بسيطة عبر المنصة مظلتي لتيسير عملية الاستعلام والحصول على المعلومات الضرورية للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا.

الدخول مباشرة إلى منصة “مظلتي”.

اختيار كلمة “برنامج الرعاية الاجتماعية”

تحديد الفئة المستهدفة للاستعلام عنها.

الضغط على خيار “تنزيل الكشوفات”.

من خلال هذه الخطوات، يتمكن المتقدم من إدخال اسمه للاستعلام عن مدى ملاءمته للحصول على المساعدات الاجتماعية تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية وتحسين توزيع المساعدات الاجتماعية بطريقة فعالة وعادلة مما يسهم في تعزيز حياة الأسر

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق خدمة حيوية تهدف إلى توفير الدعم للأفراد والأسر ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تحديد مجموعة من الشروط لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وضمان العدالة في توزيع المساعدات الاجتماعية. إليك أهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في العراق هذا الشرط يهدف إلى تحديد هوية المستحق وتأكيد ارتباطه بالمجتمع المحلي.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال وبين 15 و55 عامًا للنساء هذا يعكس التركيز على الفئات العمرية التي قد تكون في أمس الحاجة إلى الدعم الاجتماعي.

يتطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية أن لا يكون لدى الأسرة المتقدمة معيل أساسي مما يعزز فكرة توجيه الدعم إلى الحالات التي تحتاج إليه بشكل أكبر.

يمكن للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية مما يشمل توجيه الدعم إلى الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

تمنح الرعاية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يمكن لهم التقديم للحصول على الدعم والرعاية الملائمة.

يتوجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد للتمتع بعلاوة الحماية الاجتماعية مما يعكس اهتمام البرنامج بالأسر ذات الحجم الكبير.

تلك الشروط تمثل إطارًا قاعديًا لاستحقاق الفرد للرعاية الاجتماعية، حيث تضمن الالتزام بمعايير العدالة والفعالية في توزيع الدعم على الأفراد والأسر في العراق.