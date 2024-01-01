الان pdf… أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 بالعراق عبر منصة مظلتي

تعد قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لشهر ديسمبر 2023 أحد المواضيع الرئيسية التي يتم البحث عنها في الأيام الأخيرة،و يهتم الملايين من المواطنين العراقيين بمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للأشخاص المستحقين والذين يعانون من دخل محدود أو منخفض،و يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع أسعار المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023:

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية:

القيام بفتح الموقع الرئيسي للوزارة “ مظلتى “

“ ابحث عن قسم “الرعاية الاجتماعية” أو “الدعم الاجتماعي” في القائمة الرئيسية للموقع.

انقر على الرابط المناسب للوصول إلى صفحة الاستعلام عن المستفيدين.

الدخول وتسجيل الاسم ورقم الهوية الشخصية للبحث عن المعلومات المطلوبة.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “ابحث” أو “تحقق” للبدء في عملية البحث عن المستفيدين،و يتم عرض قائمة بأسماء المستفيدين المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية: