أخبار سعيدة لكل كبار السن .. الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من تحيا مصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر من أجل دعم صندوق كبار السن، وهو من المقرر العمل به بعد إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، بالإضافة إلى البدء في دراسة طرق من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وكل تلك القرارات جاءت خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

دور الدولة في دعم كبار السن

قام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بالتصريح أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وطرق التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كل المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير حياة كريمة لهم.

قرار الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه لكبار السن

ووجه السيسي خلال اجتماعه بوضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة، وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، المقرر العمل به فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.

قرار الرئيس السيسي بتعزيز جهود بنك ناصر

قام أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بالإعلان أن الحكومة تقوم بتعزيز جهودها لبنك ناصر والتوسع في تطوير المسئولية الاجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، إضافة إلى الدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني الذي يتماشى مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.