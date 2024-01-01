صدور نتائج الاهلية للدفعة 74 برنامج حساب المواطن يناير 1445

من المعتاد أن يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، وبقرب موعد الصرف يكثر البحث عن أهلية الاستحقاق للدعم، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضامنا مع القائمين على البرنامَج بعمل مراجعة لجميع المستفيدين للتأكد من أهلية استحقاقهم قبل موعد صرف الدعم، وذلك لوصول الدعم إلى مستحقيه والتحقق من أن الدعم يصل للفئة التي وضع من اجلها، ومن خلال مقالنا نتعرف على طريق الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟

قام برنامَج حساب المواطن بوضع مجموعة من الشروط والمعايير لاستحقاق الدعم الذي يقدمه البرنامَج، تتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية. أن لا يقل عمر المستفيد المستقل عن 18 عامًا. ألا يستفيد من الدعم الذي يملك أصولًا أو أملاكًا ذات قيمة عالية. أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة في السُّعُودية مدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى خلال العام الحالي لعملية التسجيل. عدم الاشتراك في دور الإيواء الحكومية. يجب ألا يكون المستفيد من الدعم مسجونًا.

عند استكمال هذه الشروط يمكن الحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن لجميع المستفيدين من برنامَج حساب المواطن الاستعلام عن أهلية استحقاق الدعم للدفعة 74 كالتالي: