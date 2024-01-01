مع بداية العام الجديد 2024:: مفاجأة للمواطنين بشأن دعم بطاقات السلع التموينية “بشرة خير”

مفاجأة للمواطنين بشأن دعم بطاقات السلع التموينية…. الدعم التمويني الشهري هو عبارة عن مواد غذائية يتم حصول المواطن عليها بشكل شهري من خلال منافذ التموين المعتمدة على مستوى الجمهورية، حيث يحصل الفرد على منتجات غذائية ب قيمة 50 جنيه شهرياً وبحد أقصى للأسرة 200 جنيه في حال كون الأسرة 4 أفراد وما زاد عن الأربع أفراد تكون قيمة دعم الفرد الخامس 25 جنيه.

دعم بطاقات السلع التموينية

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يسعى أعضاء مجلس النواب المصري، لتخفيف العبء على المواطنين، ولذا طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة دعم السلع التموينية، وتم تحديد قيمة الزيادة ب25 جنيه لتصبح قيمة الدعم التمويني الشهري لكل مواطن 75 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً.

دعم السلع التموينية

أيّد محمد بدراوي، العضو في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الحكومة بتطبيق قرار زيادة جديدة في مخصصات دعم السلع التموينية خلال السنة المالية المقبلة 2023-2024، والتي ستصل إلى 42%، مقارنة بالمخصصات الحالية لدعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية.

زيادة دعم بطاقات التموين

وأكد عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة إلى السيد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس للوزير التموين بخصوص زيادة الدعم لبطاقات التموين إلى 75 جنيه للشخص بدلاً من 50 جنيه لمواجهة الزيادة في الأسعار.

وأوضح بدراوي أنه سوف يتكبد الموازنة تكلفة إضافية تقدر بحوالي 16 مليار جنيه لدعم 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية عبر إضافة 25 جنيهًا.

وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودًا خلال الفترة الأخيرة لوقف زيادة أسعار السلع من خلال تحرير البضائع في الجمارك، ولكن الأزمة لن تنتهي فورًا، حيث ستواجه هذه البضائع تكاليف إضافية نظرًا لوجودها في الموانئ لفترة طويلة. وسيشعر المواطن بتوقف زيادة الأسعار في الدورة المقبلة وذلك بفضل تدفق البضائع الجديدة في الموانئ.