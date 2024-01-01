رسميا… موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وشروط الحصول علي الرواتب

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2023، حيث شهدت الفترة الاخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا من أجل معرفة موعد الصرف ،وفي إعلان صادر عن وزارة المالية العراقية، أُعلن أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2023 سيتم الصرف خلال الساعات القليلة المقبلة ،و يأتي هذا الإعلان بعد توقعات بزيادة في رواتب المتقاعدين، مما يشكل مصدر انتظار للآلاف من المستحقين لهذه الرواتب في العراق، حيث يهدفون إلى تحسين مستوى معيشتهم، ومن خلال التقرير التالى نقدم لمتابعينا الكرام جميع التفاصيل حول موعد صرف رواتب المتقاعدين وشروط الحصول عليها.

شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق

من أجل استحقاق راتب التقاعد في العراق، يجب توافر عدد من الشروط والضوابط الشروط التالية:

يجب أن يتجاوز المستفيد عمر 60 عامًا للحصول على راتب التقاعد.

يجب أن يكون المستفيد قد أكمل 20 عامًا من الخدمة للحصول على راتب التقاعد.

يشترط أن يكون لدى المستفيد حسابًا بنكيًا في إحدى البنوك العراقية.

يجب أن يصل المستفيد إلى سن التقاعد المحددة من قبل وزارة المالية.

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يُنصح بالبدء بزيارة موقع وزارة المالية العراقية للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات الأخيرة، ويمكنك القيام بالخطوات التالية: