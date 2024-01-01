ألحق قدم لعيالك .. الفئات التي يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين وشروط إضافة المواليد 2024

إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي مصيلحي” أن قرار إضافة المواليد على البطاقات التموينية حالياً لا يكون إلا لبعض الفئات التي سوف نذكرها لكم خلال السطور التالية

إضافة المواليد على بطاقة التموين (الفئات المستحقة)

جاءت في تصريحات صحفية من قبل وزير التموين أن الأسر الأكثر احتياجا التي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين، جاءت وهذه الفئات كالآتي:

الأسر التي تحصل على معاش إجتماعي.

الأسرة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة أصحاب المعاشات التي يقل دخله الشهري عن الحد الأدنى للأجور.

أصحاب حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

شروط طلب إضافة المواليد

هناك عدد من الشروط يجب توافرها عند التقديم لطلب إضافة المواليد على بطاقة التموين لبعض الأشخاص من الأسر الأولى بالرعاية وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب ألا تقل أعمار الأبناء عن أربع سنوات المراد إضافته إلى البطاقة التموينية.

يجب أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين بعد الاضافات أربع اشخاص يسمح بإضافة المواليد.

أصحاب البطاقة المتضمنة أكثر من أربعة أشخاص.

موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين

أوضحت مصادر التموين أنه في حال القبول على طلب وزير التموين من جهة مجلس الوزراء وإقراره في الموازنة العامة للدولة سيكون المفترض فتح باب إضافة المواليد بعدها مباشرة، ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة خلال شهر يوليو القادم، حيث كشفت المصادر أن مسألة اضافه المواليد مرهون بقرار بند إضافي لإضافة هذه المواليد في الموازنة المتعلقة من وزارة التموين لعام 2024.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال على الفئات على أن كلا من” المستحقين لمعاش تكافل الكرامة وأسر الشهداء والأولى بالرعاية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي لحاملي كارت الخدمات المتكاملة ” هم الذين يحق لهم إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.