موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 143 Kurulus Osman + تردد القناة الناقلة لمسلسل عثمان الحلقة الجديدة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 143، يُعدّ واحدًا من الأعمال التاريخية البارزة في مجال الدراما التركية، نجح بشكل ملحوظ في ترسيخ اسمه ضمن الأعمال المميزة التي عُرضت في هذه الفترة، حيث حقق المسلسل شعبية كبيرة بين محبي الدراما التركية، ويستمر في جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 143

بعد نجاح الحلقة السابقة من مسلسل “المؤسس عثمان” على الشاشات التلفزيونية، استمرت بالمشاهد المثيرة والأحداث المشوّقة، نحن الآن على أعتاب الحلقة الجديدة التي تتوقع أن تكون مليئة بنفس الإثارة والتشويق كالسابقة، من بين المفاجآت المتوقعة في هذه الحلقة هو الصراع المتصاعد بين قبيلة الكايي والأعداء الساعين للتخلص من عثمان الغازي بن أرطغرل، يظهر هذا المسلسل في كل حلقاته مستوى عالٍ من الإثارة والتشويق، مما يدفع الملايين لمتابعته وانتظار كل الحلقات المُعرضة، يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل “المؤسس عثمان” يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ATV التركية، ويوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

إذا كنت تريد مشاهدة الحلقة الجديدة 143 من المسلسل، فيوجد الكثير من القنوات الناقلة لهذا المسلسل التركي المشهور، وهي قنوات ذات جودة عالية، ومواعيد المسلسل بها محددة ومعلنة من قبل القناة، ومنها قنوات تعرضه باللغة التركية وقنوات باللغة العربية ومن هذه القنوات:

تردد قناة الفجر الجزائرية النايل سات

جودة: HD.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

جودة: HD.

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

جودة: HD.

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة ATV التركية على عرب سات