تجذب معدلات البحث الحالية انتباه الكثيرين الباحثين عن القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً التي من المقرر أن تقام في شهري يناير وفبراير من نفس العام يأتي هذا الاهتمام بعد التحديث الأخير لموعد إقامة البطولة حيث تم تغييرها من يونيو ويوليو 2023 ومع العديد من القنوات المفتوحة المجانية المخصصة لبث مباريات البطولة على مختلف الأقمار الصناعية مثل أقمار أموس وهوتبيرد الأوروبي تزايدت البحث عنها لضمان متابعة الأحداث الرياضية بكل سهولة ويسر.

القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً

يتميز موسم كأس الأمم الأفريقية بتوفر العديد من القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً التي تقدم تغطية حية وشيّقة لمبارياته وسنلقي نظرة على الترددات المتاحة لهذه القنوات وإذا كنت تتطلع إلى طريقة سهلة لاستقبال قناة مجانية ناقلة لهذه المباريات يمكن الاعتماد على القناة الألمانية “sportdigital” عبر قمر الأسترا 19 تفاصيل التردد:

التردد: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: عمودي (V)

تعتبر sportdigital قناة ألمانية مجانية تقدم تغطية حصرية لمباريات كأس الأمم الأفريقية يمكن استقبال إشارتها بسهولة عبر قمر الأسترا 19 باستخدام طبق صغير ويمكن للمشاهدين في دول شمال أفريقيا الاستمتاع بالبث المباشر للمباريات.

بالإضافة إلى ذلك هناك عدة قنوات أخرى مفتوحة الناقلة لكأس أفريقيا على أقمار مختلفة:

تردد قناة Canal 11 HD

قمر هيسباسات 30 غر

اسم القناة: Canal 11 H

ترددها: 12437 -H -27500

تردد قناة ESPN 901

قمر تيليستار 15 غرب

اسم القناة: ESPN 901

ترددها: 12609-H-7550

تردد قناة RING HD

قمر البلغاري 1.9 شرق:

اسم القناة: RING HD

ترددها: 12418-H-30000

تردد قناة Solo Calcio

قمر الأوروبي 13 شرق:

اسم القناة: Solo Calcio

ترددها: 11179-H-27500

يتيح هذا التنوع في الترددات للمشاهدين اختيار الخيار الذي يناسبهم لمتابعة مشاهدة مثيرة لأحداث البطولة الكروية الأفريقية.