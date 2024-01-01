القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً بدون تشفير علي النايل سات
تجذب معدلات البحث الحالية انتباه الكثيرين الباحثين عن القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً التي من المقرر أن تقام في شهري يناير وفبراير من نفس العام يأتي هذا الاهتمام بعد التحديث الأخير لموعد إقامة البطولة حيث تم تغييرها من يونيو ويوليو 2023 ومع العديد من القنوات المفتوحة المجانية المخصصة لبث مباريات البطولة على مختلف الأقمار الصناعية مثل أقمار أموس وهوتبيرد الأوروبي تزايدت البحث عنها لضمان متابعة الأحداث الرياضية بكل سهولة ويسر.
القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً
يتميز موسم كأس الأمم الأفريقية بتوفر العديد من القنوات الناقلة لبطولة امم أفريقيا مجاناً التي تقدم تغطية حية وشيّقة لمبارياته وسنلقي نظرة على الترددات المتاحة لهذه القنوات وإذا كنت تتطلع إلى طريقة سهلة لاستقبال قناة مجانية ناقلة لهذه المباريات يمكن الاعتماد على القناة الألمانية “sportdigital” عبر قمر الأسترا 19 تفاصيل التردد:
- التردد: 11185 dvb-s2
- معدل الترميز: 22000
- الاستقطاب: عمودي (V)
تعتبر sportdigital قناة ألمانية مجانية تقدم تغطية حصرية لمباريات كأس الأمم الأفريقية يمكن استقبال إشارتها بسهولة عبر قمر الأسترا 19 باستخدام طبق صغير ويمكن للمشاهدين في دول شمال أفريقيا الاستمتاع بالبث المباشر للمباريات.
بالإضافة إلى ذلك هناك عدة قنوات أخرى مفتوحة الناقلة لكأس أفريقيا على أقمار مختلفة:
تردد قناة Canal 11 HD
- قمر هيسباسات 30 غر
- اسم القناة: Canal 11 H
- ترددها: 12437 -H -27500
تردد قناة ESPN 901
- قمر تيليستار 15 غرب
- اسم القناة: ESPN 901
- ترددها: 12609-H-7550
تردد قناة RING HD
- قمر البلغاري 1.9 شرق:
- اسم القناة: RING HD
- ترددها: 12418-H-30000
تردد قناة Solo Calcio
- قمر الأوروبي 13 شرق:
- اسم القناة: Solo Calcio
- ترددها: 11179-H-27500
يتيح هذا التنوع في الترددات للمشاهدين اختيار الخيار الذي يناسبهم لمتابعة مشاهدة مثيرة لأحداث البطولة الكروية الأفريقية.