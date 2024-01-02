الأخضر ركب الصاروخ وطار| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 2- يناير 2024 |شوف الدولار وصل لكام !!

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم… بكم الدولار اليوم.. أعلى سعر للدولار في السوق السوداء، وغيرها من الأسئلة التي يتم تداولها بشكل يومي خلال الفترة الحالية في الشارع المصري، فلا يمر يوماً إلا وأن تم طرح التساؤلات عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وخاصة مع اتساع الفجوة بين سعر الدولار في البنوك وسعر الورقة الخضراء في السوق الموازية.

سعر الدولار في السوق السوداء

لا تزال الورقة الخضراء تنتعش في السوق الموازية، يشهد بشكل يومي سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً يومياً بعد يوم، على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة السوق الموازية لتجارة العملة، حيث يفرض مضاربي العملة سيطرتهم على السوق غير الشرعية من أجل استمرار تبادل وصرف الدولار مقابل الجنيه المصري بأعلى سعر، وهو الأمر الذي أدى إلى اتساع الفرق بين سعر الدولار في البنك وسعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم : 52.50 جنيهاً شراء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: 55 جنيهاً بيع

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك 2-1-2024

تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارها في البنوك المصرية للشهر التاسع على التوالي. وفيما يلي عرض لأسعار صرف الدولار في المصارف المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024: