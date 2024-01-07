بتردد واحد: لجميع قنوات النايل سات 2024 ” اضبط باقات من القنوات في ثوانى قليلة”

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024، يوجد خاصية تنزيل عدة قنوات فضائية بتردد واحد على القمر الصناعي النايل سات، وهو ما يسمى بالتردد السحري، والذي فور ضبط احداثياته يتم فتح عدة قوات متنوعة المحتوى في آن واحد، ودايما ما يبحث المتابعين عن تلك الترددات لتوفر عليهم الكثير من معاناة ضبط كل قناة على حدى مع عدم ضمان انه سوف تفتح اليهم بالفعل فور تنزيلها، ولهذا نقدم إليكم عبر موقعنا البديل الإخباري تردد السحرى لقنوات النايل سات 2024.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024

نرصد إلي المتابعين احدث ترددات القنوا الفضائية سواء الرياضية و الترفيهية وغيرها من باقات القنوات المتنوعة، سواء لكل قناة على حدى أو بتردد واحد يمكن تحميل عدة قنوات مختلفة في خطوات بسيطة على النحو التالى:

اضغط على زر القائمة في الريموت الكونترول.

حدد من الاختيارات إعدادات التركيب ثم انقر على مربع التثبيت.

قم بتحديد القمر الصناعي النايل سات.

قم بإدخال جميع بيانات التردد .

انقر على بحث ثم احفظ.

تردد سحرى قنوات النايل سات

يجد البعض صعوبة في إيجاد الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة، ومن هنا قام البعض بتوفير تردد واحد لجميع القنوات النايل سات 2024 في وقت واحد ، عبر بيانات الاحداثيات التالية والتي كل ما عليك هو تطبيق الخطوات السابقة ببيانات التردد التالية

التردد: 11000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

ويوجد تردد أخر يقوم بتحميل عدة قنوات فضائية ايضا على النايل سات: