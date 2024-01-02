بعد صرف المعاشات.. تعرف على جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش برقم البطاقة

يرغب الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين معرفة جدول معاشات شهر يناير بالزيادة أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض عن زيادة المعاشات ابتداءاً من العام الميلادي الجديد لهذا يريد الكثير من أصحاب المعاشات معرفة جدول معاشات شهر يناير بالزيادة وهو ما سنوضحة خلال هذا التقرير بالإضافة إلى معرفة كيفية الاستعلام عن المعاشات وأماكن صرف المعاشات.

جدول معاشات شهر يناير بالزيادة

أعلن اللواء جمال عوض جدول معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة حيث أوضح أن الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة الجديدة أصبح 1300 جنية مصري بدلا 1105 جنية والحد الأقصى للمعاشات أصبح 10080 جنية مصري بدلا من 8720 جنية.

موعد صرف معاشات شهر يناير

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان بصرف معاشات شهر يناير 2024 بداية من يوم الاثنين الموافق 1 من يناير 2024 على أن تستمر مدة الصرف لمدة 6 أيام متتالية، يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات صرف المعاشات من الأماكن التي حددتها وزارة التضامن المختلفة والتي سوف نوضحها لكم من خلال الفقرة التالية.

أماكن صرف المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتناعية الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات من خلالها والتي تتمثل في الاتي:

هيئة البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي ATM والبنوك.

المحافظ الإلكترونية التي توجد على هواتف أصحاب المعاشات.

منافذ شركة فوري.

الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة بالرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتناعية لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة من خلال الرقم القومي وذلك عن طريق تطبيق هذه الخطوات والتي تتمثل في الاتي: