إلى محبي وعشاق كرة القدم الانجليزية ومن يبحثون عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد حيث شهد الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر متابعة بين عشاق كرة القدم في المنطقة مواجهات نارية خلال الجولتين الماضيتين، من خلال ما يلي سوف نوضح لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 بعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد.

محمد صلاح يتعادل مع هالاند

تألق محمد صلاح في مباراة الأمس التي أجريت على ملعب الأنفيلد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من تسجيل هدفين في مباراة ضد نيوكاسل، وبهذا الإنجاز يتساوى صلاح في صدارة قائمة هدافي الدوري مع إيرلينج هالاند ضمن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 محمد صلاح – ليفربول 14 2 إرلينج هالاند – مانشستر سيتي 14 3 سون هيونج مين – توتنهام 12 4 دومينيك سولانكي- بورنموث 12 5 جارود بوين – وست هام 11 6 هوانج هى تشان – وولفرهامبتون 10 7 أولي واتكينز – أستون فيلا 9 8 ألكساندر إيساك – نيوكاسل 9 9 كول بالمر – تشيلسي 8 10 كالوم ويلسون – نيوكاسل 7 11 براين مبيمو – برينتفورد 7 12 نيكولاس جاكسون – تشيلسي 7 13 كريس وود – نوتنجهام فورست 7 14 جواو بيدرو – برايتون 7 15 دوجلاس لويز – أستون فيلا 6 16 ليون بايلي – أستون فيلا 6 17 بوكايو ساكا – آرسنال 6 18 إيفان فيرجسون – برايتون 6 19 ماتيوس كونها – وولفرهامبتون 6 20 عبد الله دوكوري – إيفرتون 6 21 أنتوني جوردون – نيوكاسل 6 22 أودسون إدوارد – كريستال بالاس 6 23 محمد قدوس – وست هام 6 24 جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي 6 25 ريتشارليسون – توتنهام 6 26 رحيم ستيرلينج – تشيلسي 5

محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي ثلاث مرات

حقق محمد صلاح لقب هداف البريمييرليج ثلاث مرات منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، وكانت إحدى تلك المرات بلا منازع والمرة الثانية تحققت بتساوي مع زميله ساديو ماني وأوباميانج، وفي المرة الثالثة تقاسم لقب هداف المسابقة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الأخير حصل إيرلينج هالاند على لقب هداف الدوري برصيد 36 هدفًا.