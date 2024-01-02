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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

samirمنذ 27 دقيقة
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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

إلى محبي وعشاق كرة القدم الانجليزية ومن يبحثون عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد حيث شهد الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر متابعة بين عشاق كرة القدم في المنطقة مواجهات نارية خلال الجولتين الماضيتين، من خلال ما يلي سوف نوضح لكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 بعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد.

محمد صلاح يتعادل مع هالاند

تألق محمد صلاح في مباراة الأمس التي أجريت على ملعب الأنفيلد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من تسجيل هدفين في مباراة ضد نيوكاسل، وبهذا الإنجاز يتساوى صلاح في صدارة قائمة هدافي الدوري مع إيرلينج هالاند ضمن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول

 

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1محمد صلاح – ليفربول14
2إرلينج هالاند – مانشستر سيتي14
3سون هيونج مين – توتنهام12
4دومينيك سولانكي- بورنموث12
5جارود بوين – وست هام11
6هوانج هى تشان – وولفرهامبتون10
7أولي واتكينز – أستون فيلا9
8ألكساندر إيساك – نيوكاسل9
9كول بالمر – تشيلسي8
10كالوم ويلسون – نيوكاسل7
11براين مبيمو – برينتفورد7
12نيكولاس جاكسون – تشيلسي7
13كريس وود – نوتنجهام فورست7
14جواو بيدرو – برايتون7
15دوجلاس لويز – أستون فيلا6
16ليون بايلي – أستون فيلا6
17بوكايو ساكا – آرسنال6
18إيفان فيرجسون – برايتون6
19ماتيوس كونها – وولفرهامبتون6
20عبد الله دوكوري – إيفرتون6
21أنتوني جوردون – نيوكاسل6
22أودسون إدوارد – كريستال بالاس6
23محمد قدوس – وست هام6
24جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي6
25ريتشارليسون – توتنهام6
26رحيم ستيرلينج – تشيلسي5

محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي ثلاث مرات

حقق محمد صلاح لقب هداف البريمييرليج ثلاث مرات منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، وكانت إحدى تلك المرات بلا منازع والمرة الثانية تحققت بتساوي مع زميله ساديو ماني وأوباميانج، وفي المرة الثالثة تقاسم لقب هداف المسابقة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الأخير حصل إيرلينج هالاند على لقب هداف الدوري برصيد 36 هدفًا.

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samirمنذ 27 دقيقة
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