بكام النهاردة؟!.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفي البنوك اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 

يبحث العديد من المواطنين ومن يرغبون في الاستثمار في العملات عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفي البنوك اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، حيث شهدت البلاد الفترة الأخيرة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء لهذا مع بداية العام الميلادي الجديد يتساءل عدد كبير من التجار والمستثمرين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفي البنوك وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حيث أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء حيث بلغ قيمة بيعه 53.40 وقيمة شراءه 52.40.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

يتساءل العديد من الأفراد عن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية حيث أن قيمة صرف الدولار داخل البنوك المصرية تفاوتت ليسجل متوسط الصرف قيمة 30.80 جنيه مصري وجاءت أبرز الأسعار الجديدة كالآتي:

يسجل بنك الإسكندرية مبلغ 30.95 جنية مصرى للشراء و30.85 جنية مصري للبيع وذلك لكل دولار أمريكي.

قام بنك كريدي اجريكول بيع الدولار بمبلغ 30.85 جنيه مصري وشراء بمبلغ 30.95 جنيه مصري.

سجل البنك الأهلي قيمة 30.75 جنيه مصري لبيع الدولار الأمريكي وقيمة 30.85 جنيه مصري للشراء.

يقوم مصرف ابو ظبي الإسلامي بيع الدولار الأمريكي بسعر 30.90 جنيه مصري وشراءه بسعر 30.95 جنيه مصري.

سجل البنك المركزي المصري سعر 30.82 جنيه مصري لبيع الدولار الأمريكي وسعر 30.95 جنيه مصري للشراء.

كم تبلغ قيمة 500 دولار أمريكي

وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء والذي قد تجاوز سعره الخمسين جنيه مصري فإن قيمة 500 دولار أمريكي قد تصل الى 25000 جنيه مصري.