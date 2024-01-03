فرصة العمر هتاخد شقة بمقدم 25 ألف بس .. الإسكان تطرح شقق سكنية «90 مترا» في 14 مدينة مع بداية العام الجديد 2024

قام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان في خلال الفترة الحالية عن مفاجأة سارة لملايين المواطنين في كل أنحاء مصر، ويأتي ذلك في بداية العام الميلادي الجديد 2024، بالإضافة إلى ذلك قام الصندوق بالكشف عن استعداده لاتخاذ خطوات مهمة بخصوص الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين لكل محدودي الدخل الإعلان 18.

تفاصيل طرح شقق سكن لكل المصريين 5

قامت وزارة الإسكان بالكشف عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5، والتي تتضمن وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 متر وتقسيط على 30 سنة، كما أعلنت عن إمكانية الحصول على شقة سكنية مقدمها 25 ألف جنيه، ويتم تقسيطها على 30 سنة، على أن يكون القسط الشهري للشقة 800 جنيه.

شقق سكن لكل المصريين 5

لقد تم طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 في الشهور الأخيرة من العام الماضي 2023، وتم الإقرار على أن الطرح سوف يكون بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية، ومن المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهراً على حسب جدول التنفيذ.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك إمكانية للتقديم على تلك الشقق السكنية لمعظم الفئات كمساعدة من الدولة والتي منهم أصحاب المعاشات والأرامل، ولكن يجب تقديم بعض الأوراق اللازمة لذلك، ومنها: