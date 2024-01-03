هيتخصم منك 20 جنيه رسوم .. تفاصيل رسوم السحب من ماكينات الـ ATM التابعة للبنوك الأخرى في 2024

هناك الكثير من المواطنين تتساءل عن تفاصيل رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، مع توحيد رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ألا تتجاوز حاجز الـ 5 جنيه، أي عند إجراء عميل سحب نقدي من ماكينة تابعة لبنك آخر غير مصدرة للبطاقة حتى نهاية ديسمبر الماضي.

تفاصيل رسوم السحب من ماكينات الـ ATM بالبطاقة الائتمانية

البنك الأهلي المصري

في حالة استخدم العميل البطاقة الائتمانية للسحب النقدي الصادر عن البنك الاهلي يتم خصم 2% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 10 جنيه من أي ماكينة تابعة له أو 20 جنيه من أي ماكينة تابعة لبنوك أخرى.

بنك مصر

استخدام البطاقة الائتمانية للسحب في بنك مصر يضيف عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 15 جنيه عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

البنك التجاري الدولي CIB

استخدام البطاقة الائتمانية الصادر عن البنك التجاري الدولي للسحب النقدي يضيف عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيه عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك EG

استخدام البطاقة الائتمانية للسحب النقدي في ايجي بنك يضيف عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 50 جنيه عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

وفي حالة استخدام كارت الخصم المباشر مسبق الدفع فإن معاملة السحب النقدي تكون مجانية من الماكينات التابعة له، و5 جنيه كحد أقصى من ماكينة بنك آخر.

خدمات التحويلات البنكية للعملاء

مجلس إدارة البنك المركزي المصري قام بإصدار العديد من القرارات التي تحتوي على إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للعملاء التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالعملات المحلية، وأيضاً الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وقد تم العمل بتلك القرارات من يوم أمس 1/1/2024.