يلا بسرعة استثمر فلوسك .. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد في 12 بنكًا

هناك الكثير من البنوك الموجودة في السوق المحلية المصرية تقوم على بيع الشهادات الثلاثية التي لها عائد مرتفع وثابت بالعملات المحلية، كما قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإقرار على تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في سنة 2023 يوم الخميس قبل الماضي عند مستوي 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وتأتي شهادات الادخار الثلاثية في مقدمة اهتمامات العملاء وذلك لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالأوعية الأخرى بجانب انتظام دوريات صرف العائد، ومرونتها في كسر الشهادة واسترداد الأصل بشرط مرور 6 شهور على شرائها.

البنك الأهلي المصري

الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت لمدة 3 سنوات: ذات فائدة سنوية 19% يتم صرف الفائدة شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 1000 جنيه ومضاعفاته.

بنك مصر

شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): ذات فائدة سنوية 19% تصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 1000 جنيه ومضاعفاته.

بنك القاهرة

شهادة ثلاثية: ذات فائدة سنوية 19% يتم صرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من مليون جنيه ثم مضاعفات 1000 جنيه.

شهادة أجل 3 سنوات: بسعر فائدة 18% ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 100 ألف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة ثلاثية: بسعر فائدة 17% ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

– الشهادة الثلاثية (Premium) للعائد الثابت: بسعر فائدة 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات 1000 جنيه.

البنك الزراعي المصري

شهادة الخير الثلاثية: ذات فائدة سنوية 19% تصرف بشكل العائد شهري، ويبدأ شراؤها من أول 1000 جنيه.

بنك الإسكندرية

شهادة ثلاثية إليكس أستار بلس: ذات فائدة سنوية 18% يتم صرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 ألف جنيه، كما يت بيع الشهادة من أول 1000جنيه.