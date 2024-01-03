“سددها” خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 إلكترونياً

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الخدمات الإلكترونية التي تم اعتمادها مؤخرًا دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى أى مكان، وذلك في ظل الجهود المبذولة من أجل جعل جميع الخدمات بمختلف القطاعات تتم بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين، لذا يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

متاح لأي عميل مصري الاستعلام عن قيمة فاتورة خط التليفون الأرضي بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال بعض المعلومات والتي تتمثل في اسم العميل رباعي/ رقم الخط الأرضي مع كود المحافظة/ البريد الإلكتروني الخاص به.

التأكد من البيانات المدخلة مرة ثانية.

الخطوة التالية الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر قيمة الفاتورة أمامه والتي يجب عليه أن يقوم بسدادها لضمان استمرار الخدمة.

موعد سداد فاتورة الخط الارضي

أكدت المصرية للاتصالات من خلال موقعها الرسمي أن يجب على من يمتلك خط أراضي أن يقوم بسداد قيمة الفاتورة الخاصة به ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ويراعى أن تتم عملية السداد في ذلك اليوم أو قبله وذلك لضمان استمرارية الخدمة وعدم قطعها وتحويل الخط إلى استقبال فقط وفرض غرامات على المستفيد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي تتم بشكل مجاني دون دفع أى رسوم من خلال موقع المصرية للاتصالات، فمن خلالها يتم معرفة قيمة الفاتورة وكذلك الغرامة في حالة التأخير عن سداد فواتير سابقة.