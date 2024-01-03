“سددها إلكترونياً” طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2024

الاستعلام عن فاتورة الغاز من الخدمات الإلكترونية التي أصبحت وزارة البترول التابعة إلى الحكومة المصرية تدعمها وتقدمها إلى العميل بشكل مجانى وذلك تجنبًا لاضاعة الوقت وبذل مجهود كبير في الطرق التقليدية، لذا يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع وزارة البترول من خلال بعض الخطوات البسيطة ونفس الأمر فيما يتعلق بطريقة السداد.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز

عملية الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز يمكن القيام بها بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فى الآتى:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة البترول.

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الغاز من الصفحة الرئيسية للموقع.

الموقع سوف يظهر خانة فارغة وهي الخاصة بإدخال أرقام العداد بها.

يراعى كتابة الأرقام بشكل صحيح والتأكد منها.

الخطوة التالية الضغط على كلمة عرض.

ظهور قيمة الفاتورة الشهرية التي يجب على المواطن المصري أن يقوم بسدادها الخاصة بالشهر.

طرق سداد فاتورة عداد الغاز

يوجد أكثر من طريقة يمكن اعتمادها من أجل سداد قيمة فاتورة الغاز وجميع هذه الطرق لا تتطلب الذهاب الفعلي إلى أي مكان لأنها تتم من على بعد وجميعها فعالة ومعتمدة في جمهورية مصر العربية، ومن طرق السداد تلك الآتى:

السداد من خلال محفظة العميل الإلكترونية على موقع الشركة الرسمي.

القيام بتحميل تطبيق بيترو متر من على أي متجر إلكتروني يوجد على الهاتف الذكي سواء كان نظام تشغيله أندرويد أو آيفون.

من خلال خدمة أمان أو خدمة فوري.

ومن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز أتاحت شركة بتروتريد خدمة الخط الساخن حيث يمكن الاتصال على رقم 5727 أو على 122 وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة أو حتى تقديم شكوى أو الاستفسار بخصوص أمر خاص بالاز.