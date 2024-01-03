“شوف فاتورتك” خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2024 إلكترونياً

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها حيث يوجد شريحة كبيرة من المواطنين يريدون معرفة خطوات الاستعلام الصحيحة وكذلك طرق السداد الإلكترونية، خاصة بعدما قامت وزارة الكهرباء التابعة إلى حكومة المصرية بايضاح خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ردًا على تساؤلات المواطن المصري الكثيرة بخصوص هذه النقطة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أوضحت وزارة الكهرباء المصرية أن عملية الاستعلام بسيطة ويمكن تنفيذها من قبل أى شخص بالغ لأنها تقتصر على بعض الخطوات المحددة التي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الخاص التابع لوزارة الكهرباء المصرية.

من الصفحة الرئيسية اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

ظهور قائمة تضم جميع شركات الكهرباء الخاصة بجمهورية مصر العربية.

تحديد الشركة التابع لها المستخدم.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال قراءة العداد/ المود الخاص بالعميل.

التأكد من البيانات المدخلة مرة ثانية.

الخطوة التالية الضغط على كلمة إستعلام.

ظهور فاتورة أمام المستخدم تحتوي على قيمة استهلاكه الخاص بالشهر والذي يجب عليه أن يقوم بتسديده.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء

فى ظل الجهود المبذولة من أجل التسهيل على المواطن المصري قامت وزارة الكهرباء بتفعيل خدمة القدرة على سداد فاتورة الكهرباء من خلال الموبايل، وأوضحت طريقة السداد في الآتي:

الولوج إلى المنصة الموحدة لدفع فواتير الكهرباء.

اختيار أيقونة دفع الفاتورة.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال بيانات العداد.

يراعى إدخال بيانات العداد في الخانات المخصصة.

ظهور نموذج خاص بالاستفادة بالخدمة.

يتم كتابة المطلوب دون ترك أى خانة فارغة.

بعد ملء النموذج يتم النقر على السداد من خلال فورى.

إدخال البيانات اللازمة من أجل السداد واختصام قيمة الفاتورة من حساب العميل من خدمة فورى.

ردًا على تساؤلات المواطن المصري أكدت وزارة الكهرباء أن خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء تشمل كافة الشركات المعتمدة في جمهورية نضر العربية وأن عملية الاستعلام مجانية بالكامل.