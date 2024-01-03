“من هنا” خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18 لعام 2024

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي تم توفيره للمتقدمين بالطلبات الحصول على وحدة سكنية بشكل إلكتروني كل ما يتطلبه الأمر هو ادخال ارقام بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب ويراعي أن تكون البطاقة سارية الصلاحية واتباع باقى الخطوات، صندوق الإسكان الاجتماعي الجهة المسؤولة عن التمويل العقاري أكد أن عملية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي يتم من خلال موقعه بصورة مجانية وفي خطوات سهلة.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

لمعرفة حالة طلب الحصول على وحدة سكنية من برنامج الدعم العقاري المقدم من وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي من قبول أو رفض، يتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

من القائمة الرئيسية للموقع يتم اختيار أيقونة مشروع الإسكان.

إدخال رقم المشروع الذي قام المواطن بالتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية به.

ظهور نموذج خاص بإدخال بيانات صاحب الطلب به.

يراعى إدخال البيانات بشكل صحيح مع عدم ترك أي خانة فارغة.

الخطوة الأخيرة الضغط على كلمة استعلام.

ظهور حالة الطلب من قبول أو رفض وفي حالة الرفض سوف يتم ذكر الأسباب.

شروط الحصول على وحدة سكنية

صندوق الإسكان الاجتماعي قام بتحديد شروط ومعايير يجب أن تتوفر فيمن يرغب في قبول طلبه، وتتمثل تلك القائمة في الآتي:

صاحب الطلب يكون مصري الجنسية والنشأة.

العمر وقت التقدم لا يقل عن 21 عام ولا يتخطى حاجز 50 سنة.

دخل المتقدم إذا كان أعزب لا يقل عن 1200 جنيه مصري ولا يتخطى حاجز 6000، أما إذا كان متزوج لا يقل عن 3500 جنيه ولا يتخطى حاجز 8000 جنيه.

مصنف على أنه من محدودي الدخل.

لم يحصل على وحدة سكنية من قبل من البرنامج.

من طرق الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي إنه مناخ الاتصال على رقم 5777 أو على رقم 1188 من أجل الاستفسار بخصوص حالة الطلب من قبول أو رفض، وكذلك متاح الإتصال على رقم 090071117 من أي هاتف أرضي، والجدير بالذكر أن كل هذه الأرقام متاحة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الاسبوع ماعدا يوم الجمعة.