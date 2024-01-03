“رسمياً” جدول امتحانات الترم الاول.. موعد إمتحانات الصف الأول التعليم الفني والجامعات 2024

موعد بداية امتحانات الترم الاول من أكثر المواضيع التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور على مستوى جمهورية مصر العربية، والسبب وراء رغبة المعرفة ذلك لكي يتمكنوا الطلاب من الاستعداد إلى الامتحانات من حيث مراجعة الدروس بشكل جيد، ولتحقيق هذا الأمر قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتحديد موعد بداية امتحانات الترم الاول للمرحلة الابتدائية والاعدادية سواء مراحل النقل أو الشهادة.

جدول امتحانات الترم الاول

تفادي لنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة بخصوص موعد امتحانات الترم الاول وزارة التربية والتعليم المصرية قامت باعتماد جداول الامتحانات لجميع المراحل على مستوى الجمهورية بشكل رسمي، وتتمثل المواعيد في الآتى:

امتحانات صفوف النقل الخاصة بالمرحلة الإبتدائية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2/ 1/ 2024 وتنتهي بأداء الطلاب الإمتحان الخاص بيوم الأربعاء الموافق 10/ 1/ 2024.

في حين أن موعد الإختبارات الخاصة بصفوف النقل للمرحلة الإعدادية تبدأ من يوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 وتنتهي بانتهاء دوام يوم الثلاثاء الموافق 16/ 1/ 2024

موعد إمتحانات الصف الأول التعليم الفني والجامعات 2024

أعلنت وزراة التربية والتعليم المصرية أن موعد أداء طلاب التعليم الفني بمختلف أنواع الصفوف النقل تبدأ من يوم الثلاثاء الذي يوافق 9/ 1/ 2024 على مستوى جمهورية مصر العربية، في حين أنه يخوض طلاب الجامعات بمختلف أنواعها وأقسامها امتحانات الصف الأول من يوم السبت الذي يوافق 27/ 1/ 2024 وتنتهي بانتهاء دوام يوم الخميس وأداء الطلاب للامتحان المادة الخاصة بهذا اليوم الذي يوافق 8/ 2/ 2024.

بذلك نكون قد وضحنا لكم موعد بداية امتحانات الترم الاول تم اعتماده بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم العالي والتعليم الفني الدكتور محمد أيمن عاشور، وقام بنشر هذه الجداول على موقع الوزارة ومن ثم تم توزيعها على الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.