خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ18 لعام 2024 لمحدودي الدخل

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، يبحث العديد من الشباب المقبلين على الزواج عن شقق للسكن لبناء حياة مستقرة سعيدة، وبعد إن أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن توافرها لعدد كبير من الشقق السكنية سارع جميع المواطنين فى الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن المسؤول عن صندوق التمويل العقاري لاستقباله عدد كبير وضخم من طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 والذي تم الإعلان عنه فى نهاية العام الماضي من قبل وزارة الإسكان ضمن مبادرة صندوق التمويل العقاري وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبدأ المسجلون فى تلك المرحلة بالبحث عن معلومات حول موعد استلام الوحدات ومعرفة نتيجة الطلب.

لذا أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن العديد من الطرق التى تساعد المواطن فى الاستعلام عن الأسماء التى تم قبولها من خلال إدخال الرقم القومي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من هنا.

باختيار مشروع الإسكان.

ادخال رقم المشروع الذى قمت بالتسجيل فيه.

أدخل جميع بياناتك الشخصية

قم بالضغط على كلمة استعلام

وهنا سوف يتم عرض حالة الطلب إذا كان تم القبول او الرفض وفي حالة الرفض سوف يتم توضيح السبب.

طرق أخرى للاستعلام عن شقق الاسكان

الطريقة الأولى: وهي من خلال الهاتف حيث يمكنك معرفة النتيجة عن طريق الاتصال مباشرة بالخط 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، من أي تليفون محمول عبر 090071117.

الطريقة الثانية: ارسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الي 1124، ملحوظه سوف يتم خصم 3 جنيهات من رصيدك

بذلك نكون قد وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بكذا طريقة.