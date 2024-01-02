“القبض كام” حقيقة زيادة معاشات يناير 2024.. خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024

حقيقة زيادة معاشات يناير، مما إن شهر ديسمبر قد انتهى وسارع جميع المواطنين فى البحث عن موعد صرف معاشات يناير وحقيقة ما تم الإعلان عنه من قبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن الزيادات الجديدة للمعاشات بنسبة تصل إلي 15% وتلك هي الزيادة السنوية التي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برفعها كل عام من أجل توفير احتياجات الفرد من مأكل ومسكن وللتحقق من صحة تقديم موعد صرف المعاشات لجميع المواطنين.

حقيقة زيادة معاشات يناير

تواجه مصر أزمة اقتصادية عالمية وذلك بعد ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه المصري مما قررت وزارة التضامن الاجتماعي رفع العبء عن المواطن المصري وزيادة معاشات يناير لعام 2024، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اللواء جمال عوض، پأن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع 15% وهي النسبة المئوية التى تقوم وزارة التضامن الاجتماعي برفعها كل عام،

فأكد اللواء على إن الشخص الذي كان يتقاضى أجرا من المال يبلغ 1105 جنيهات، سوف يرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه وذلك بزيادة تبلغ 195 جنيه مصري ، وأن الحد الأقصى للمعاشات سوف يرتفع الى عشرة آلاف جنيها، أي أن المواطن الذي كان يتقاضى معاشا يبلغ 8720 جنيهًا سوف يتقلضي خلال العام الجديد 10 آلاف وذلك بزيادة قدرها 1280 جنيهًا ، وأكد اللواء على ذلك فى خلال تصريحات سابقة له فى برنامج كلمة أخيرة.

حيث إن المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 تنص على رفع نسبة المعاشات سنويا إلي 15% كحد أقصى، كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

الاستعلام عن معاشات يناير 2024

الدخول إلى الموقع الالكتروني للتأمينات الاجتماعية.

اختار خانة “الاستعلام عن رقم التأمين باستخدام الهوية الوطنية”.

قم بالضغط على كلمة بدء الخدمة ومن ثم قم بإدخال المعلومات الشخصية

يجب أن تقوم يالنقر على “زر أنا لست روبوتًا” ومن ثم انقر على خانة إرسال الطلب.

انقر على ارسال وسيظهر لك معلومات الرقم التأميني.

بذلك نكون قد وضحنا لكم حقيقة زيادة معاشات يناير وكيفية الاستعلام عن معاشات يناير.