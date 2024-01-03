“هانت وهتقبضوا” موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لـجميع العاملين بالقطاع الخاص والحكومة

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يناير، زادت عمليات البحث فى الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصة جوجل العالمية عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر، وهذا بعد إن أعلنت وزارة المالية فى أكتوبر الماضي عن زيادة أجور الموظفين.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يناير

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات العاملين فى الهيئات الحكومية والوزارات لشهر يناير لعام 2024، وذلك بداية من يوم الأحد 21 يناير ويستمر الصرف خمس أيام لينتهي يوم 28 من شهر يناير 2024، وذلك منعا لحدوث تكدس على ماكينات الصرف الآلي الـ Atm، وسوف تشمل تلك المرتبات زيادة الأجر التى أعلنت عنها الوزارة داخل جمهورية مصر العربية من قبل، فى حين أعلنت الوزارة عن موعد صرف المتأخرات ليحصل جميع العاملين عن حقوقهم في الأجور.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2024

بعد أن أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف الرواتب أعلنت عن أماكن الصرف وذلك تسهيلا على المواطنين عمليات السحب، حيث يمكنك بذلك السحب من:

مكاتب البريد المصري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي.

فروع شركة فوري.

ليصبح كل ما عليك هو التوجه إلي أقرب فرع لك وإدخال فيزة العمل الخاصة بك وإجراء عمليات السحب من خلال اتباع خطوات وتعليمات المكان التابع له.

بذلك نكون قد وضحنا لكم محبي موقع البديل موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يناير وفقاً لتصريحات وزارة المالية، وأماكن صرف مرتبات شهر يناير 2024.