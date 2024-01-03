وزارة المالية المصرية تُوضح جدول صرف معاشات يناير 2024 وفقاً للزيادة الجديدة

جدول صرف معاشات يناير 2024، بعد ارتفاع الأسعار ظل الجميع ينتظر موعد صرف المعاشات بفارغ الصبر وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة وشراء جميع المستلزمات والاحتياجات اليومية من طعام وشراب للفرد والأسرة، لذا فإن منصات البحث العالمية جوجل تشهد هذه الفترة مؤشرات بحث عديدة من جميع المواطنين فى جمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاشات يناير لعام 2024

جدول صرف معاشات يناير 2024

كما حددت الوزارة جدول لصرف المستحقات وعلى جميع المواطنين التوجه إلي أماكن الصرف تبعا للجدول التالي: –

يتم صرف معاشات الفئة الأولى والتي تحصل على معاش يزيد عن 1000 جنيه فى يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 1, 2 يناير لعام 2024

يتم صرف معاشات الفئة الثانية والتي تحصل على معاش يزيد عن 2000 جنيه فى يومي الأربعاء والخميس الموافق 3 ، 4 يناير لعام 2024

يتم صرف معاشات الفئة الثالثة والتي تحصل على معاش يزيد عن 30000 جنيه فى يومي الجمعة والسبت الموافق 5 , 6 يناير لعام 2024

موعد صرف معاشات يناير

لقد تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 ابتداءًا من يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، وسوف تستمر عمليات الصرف لمدة 6 أيام، لتنتهي السبت 6 يناير 2024، وقامت الوزارة بتزويد ماكينات الصرف ومكاتب البريد بمبالغ مالية ضخمة كي يستطيع المواطنين الحصول على معاشهم، كما أعلنت الوزارة عن أماكن الصرف وهي:-